Нові інтерактивні можливості мультимедійної системи, поки що, доступні лише в Китаї.

Навіть ті, кому не пощастило дозволити собі Tesla, чули про незвичайні можливості та технологічні переваги цих електрокарів. Втім, є в них і недолік – тривалий час зарядки акумуляторів. Та Ілон Маск потурбувався про те, щоб власники не нудьгували, чекаючи на відновлення енергоресурсу і перетворив борткомп’ютер на справжній ігровий комплекс.

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Вже зараз Tesla Arcade включає чимало ігор: Missile Command, Asteroids, Beach Buggy Racing 2. Найближчим часом в меню може з’явитись один з сучасних фаворитів геймерів – Fallout. А нещодавно американський виробник домовився з розробниками із Tencent про перенесення онлайн-ігор з віртуальних казино прямо в салон кожної китайської Tesla.

Повний список нових ігор поки невідомий, однак за попередніми данними, в консолі з’явиться традиційна китайська гра Маджонг, а також найпопулярніші види покеру – “Техаський холдем” та “Омаха”.

Доречі, нещодавно незалежний розробник показав, що, завдяки спеціальному додатку, в Tesla можна бавитись у будь-яку комп’ютерну гру.

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