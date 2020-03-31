О вкусах, конечно, не спорят, но этот тюнинг-проект, кажется, перешел границу и стал "слишком авторским".

Удивить кого-то в Украине "Ланосом" трудно, и в Киеве на продажу выставили Daewoo Lanos 2005 года выпуска с уникальным тюнингом, что привлекает к себе внимание. Вид этого автомобиля очень необычен.

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У седана появился обвес, широкий и агрессивный. Правда, колесные диски к нему отнюдь не подходят, и это лишь одно из спорных решений этого проекта. Оригинальную "овальную" оптику автомобиля заменили остроугольные фары от Honda Accord. Задние фонари теперь отдаленно напоминают оптику Ferrari. Интересно, что с кузова удалили дверные ручки, а дверки теперь открываются с кнопки.

Оконные стекла Lanos тонированные "наглухо", и если заглянуть внутрь, там тоже можно увидеть немало трансформаций: спортивные кресла и руль, обязательный для каждого тюнингового "Ланоса" голубой декор, воплощает "спортивный стиль" и крестик на центральной консоли. Конечно, есть и магнитола с мощным звуком, сигнализация и электростеклоподъемники.

Фото: тюнингованный Lanos из Киева / ТопЖир

Под капотом этого Lanos установлен 2-литровый мотор от Opel Calibra с фильтром "нулевого сопротивления". Заявленная мощность – 150 л.с. Пробег, указанный владельцем в объявлении – 10 тісяч километров. Стоимость лота – $4999.

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