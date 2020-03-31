Про смаки, звісно, не сперечаються, та цей тюнінг-проект, здається, перейшов межу і став "занадто авторським".

Здивувати когось в Україні “Ланосом” важко, та у Києві на продаж виставили Daewoo Lanos 2005 року випуску з унікальним тюнінгом, що привертає до себе увагу. Вигляд цього автомобіля дуже незвичайний.

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У седана з'явився обвіс, широкий та агресивний. Щоправда, колісні диски до нього аж ніяк не пасують, та це лиш одне зі спірних рішень цього проекту. Оригінальну “овальну” оптику автомобіля замінили гострокутні фари від Honda Accord. Задні ліхтарі тепер віддалено нагадують оптику Ferrari. Цікаво, що з кузову видалили дверні ручки, а дверки тепер відкриваються з кнопки.

Віконні шибки Lanos тоновані “наглухо”, та якщо зазирнути всередину, там теж можна побачити чимало трансформацій: спортивні крісла та кермо, обов’язковий для кожного тюнінгованого “Ланоса” блакитний декор, що втілює “спортивний стиль” та хрестик на центральній консолі. Звісно, є й магнітола з потужним звуком, сигналізація і електросклопідйомники.

Фото: тюнінгований Lanos із Києва / ТопЖир

Під капотом цього Lanos встановлений 2-літровий мотор від Opel Calibra з фільтром “нульового опору”. Заявлена потужність – 150 к.с. Пробіг, вказаний власником в оголошенні – 10 тисяч кілометрів. Вартість лоту – $4999.

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