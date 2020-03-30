"Папа Карло" з В'єтнаму не нудьгує на карантині. Звичайнісінькі дошки в його руках перетворюються на мініатюрні скульптури. Чекаємо на відповідь українських майстрів роботи з деревиною.

Для когось це відео може стати інструкцією для виконання подібної роботи, для інших – черговим вау-роликом зі стрічки в соцмережах, та в будь-якому разі воно варте уваги і восьми хвилин часу.

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На каналі Woodworking Art є кілька відео про дерев’яні моделі автомобілів. Як зазначено на самому відео, майстер з останнього сюжету працює у В’єтнамі. Судячи з розміщення поруч телефонного номеру, червонодеревник готовий зробити щось подібне на замовлення. А оцінити його підхід до роботи та вигляд фінального продукту можна на власні очі.

Цікаво, що процес виготовлення дерев’яної копії автомобіля дуже схожий на етапи виробництва справжнього автомобіля. Спершу майстер виготовляє “підрамник”, далі встановлює на нього вирізані за викрійками панелі, а насамкінець додає деталізований декор. Спостерігати за такою роботою приємно тим більше, що в кінці дерево “оживає” в руках майстра, перетворюючись на Toyota Land Cruiser 200.

Маєте інструмент та вільний час? Хочете й собі спробувати? Тут будуть доречні слова з “Пригод Буратіно”: якщо ви вирішили вистругати когось з дерева – не наламайте дров.

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