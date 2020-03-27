Аби краще роздивитись котрийсь з тисячі автомобілів, можна встановити уповілнений перегляд чи поставити відео на паузу.

Через те, що експонати автомобільних музеїв мають чималі габарити, зазвичай експозиції розміщуються на великих площах. Прогулянка для відвідувачів може бути виснажливою. Дякуючи сучасним технологіям, познайомитись з автомобільною класикою можна, навіть не виходячи з дому.

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За інформацією вебсайта музею Classic Auto Mall, його експозиція налічує близько тисячі транспортних засобів. Ютубер Nick Lang використав квадрокоптер з відеокамерою, аби облетіти всі зали “торгового центру” і навіть пролетіти пару машин наскрізь. Під час зйомок жоден автомобіль не постраждав.

Classic Auto Mall розташований у місті Моргантаун в штаті Пенсильванія. І це справді “торговий центр”, оскільки відвідувачі стилізованого музею можуть не лише споглядати, а й купити деякі з виставлених у “вітринах” автомобілів.

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