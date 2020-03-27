Чтобы лучше рассмотреть какой-нибудь из тысячи автомобилей, можно установить замедленный просмотр или поставить видео на паузу.

Из-за того, что экспонаты автомобильных музеев имеют немалые габариты, обычно экспозиции размещаются на больших площадях. Прогулка для посетителей может быть изнурительной. Благодаря современным технологиям, познакомиться с автомобильной классикой можно, даже не выходя из дома.

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По информации вебсайта музея Classic Auto Mall, его экспозиция насчитывает около тысячи транспортных средств. Ютубер Nick Lang использовал квадрокоптер с видеокамерой, чтобы обогнуть все залы “торгового центра” и даже пролететь пару машин насквозь. Во время съемок ни один автомобиль не пострадал.

Classic Auto Mall расположен в городе Моргантаун в штате Пенсильвания. И это действительно “торговый центр”, поскольку посетители стилизованного музея могут не только смотреть, но и приобрести некоторые из выставленных в “витринах” автомобилей.

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