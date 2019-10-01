Проект був виконаний столичною майстернею AutoLife.

Найбільше авторів публікації на порталі Carscoops вразило оздоблення салону “Крузера”, який майстри київського ательє повністю “зашили” синьо-червоною шкірою.

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Автори проекту розповідають, що прагнули зробити Land Cruiser 200 зробити позашляховик менш схожим на “холодильник на колесах”. Аби надати рельєфу кузову, тюнери розширили колісні арки на вражаючі 100 міліметрів. Разом з ними позашляховик отримав новий обвіс по периметру, спойлер на дверці багажника, додаткову світлодіодну оптику, чорну глянцеву решітку радіатора та легкий капот.

Фото: Toyota Land Cruiser 200 від AutoLife / AutoLife

Однак зовні нічого не віщує того, що чекає на глядача всередині машини. Всередині білосніжного кузова абсолютно усе перетягнуто натуральною шкірою, включаючи навіть стелю. Задній ряд сидінь був модифікований для створення комфортніших умов двом пасажирам – замість стандартного дивану встановлені комфортні крісла від довгобазної BMW 7-серії.



Єдине, що видається дивним, так це назва проекту – Magnum. Це ім’я використовується німецьким ательє TechArt для Porsche Cayenne. Варто зазначити, що AutoLife є офіційним представником TechArt в Україні.

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