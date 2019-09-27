Усі вісім попередніх фільмів "Чарджер" мав звичайне розташування двигуна – під капотом.

Від самого першого фільму Fast & Furious показував найкраще зі світу тюнінгу та стрітрейсингу. Часи змінюються і тепер мова йде вже про кастомайзінг – повну переробку машини або створення унікального проекту з нуля.

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За сюжетом картини Dodge Charger 1969 року дістався Домініку від батька. Від першого фільму до майбутнього “Чарджер” еволюціонував і в 9-й частині на нас чекає абсолютно шалений “вищий вид”.

Основні зйомки для Fast & Furious 9 розпочалися цього літа. Однією з локацій для зйомок Грузія. Саме там був помічений автомобіль головного героя. Разом з тим, можна побачити кілька ефектних кадрів з якимось броньованим автопоїздом та позашляховиком у військовому стилі, монструозним позашляховим Charger з сьомої частини “Форсаж” та Charger з реактивною турбіною з восьмого фільму “Швидких і шалених”.

Фото: зйомки фільму “Форсаж 9” / RFERL

У відео від “Радіо Свобода” один з місцевих жителів говорить, що спостерігав за зйомками прямо з балкону своєї квартири у Руставі.

Раніше Він Дізель показав Dodge Charger Hellcat з широким кузовом, який також буде у фільмі "Форсаж 9". А перед тим, на свій день народження, актор отримав у подарунок класичний Dodge Charger з карбоновим кузовом.

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