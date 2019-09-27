Все восемь предыдущих фильмов "Чарджер" имел обычное расположение двигателя – под капотом.

С самого первого фильма Fast & Furious показывал лучшее из мира тюнинга и стритрейсинга. Времена меняются и теперь речь идет уже о кастомайзинге – полной переработке машины или создании уникального проекта с нуля.

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По сюжету картины Dodge Charger 1969 года достался Доминику от отца. От первого фильма к будущему “Чарджер” эволюционировал и в 9-й части нас ждет совершенно безумный “высший вид”.

Основные съемки для Fast & Furious 9 начались этим летом. Одной из локаций для съемок Грузия. Именно там был замечен автомобиль главного героя. Вместе с тем, можно увидеть несколько эффектных кадров с каким-то бронированным автопоездом и внедорожником в военном стиле, монструозним внедорожным Charger из седьмой части “Форсаж” и Charger с реактивной турбиной из восьмого фильма “Быстрых и бешеных”.

Фото: съемки фильма “Форсаж 9” / RFERL

В видео от “Радио Свобода” один из местных жителей говорит, что наблюдал за съемками прямо с балкона своей квартиры в Рустави.

Ранее Вин Дизель показал Dodge Charger Hellcat с широким кузовом, который также будет в фильме "Форсаж 9". А перед тем, на свой день рождения, актер получил в подарок классический Dodge Charger с карбоновым кузовом.

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