Уважний глядач зможе знайти у цій саморобці усі частини різних машин.

Які джипи випускали підприємства Радянського Союзу? Ніва, УАЗ та ЛуАЗ – оце й усе, про що могли мріяти люди, яким доводилось жити і працювати в умовах бездоріжжя десь у віддалених районах неосяжної держави. Але не всіх могли задовольнити шаблонні моделі – у таких випадках на допомогу приходила вигадка та майстровитість.

Також цікаво: В кузові КрАЗ обладнали справжню автомайстерню: фото

Користувач соціальної мережі Drive2 під ніком Alexey Bandolerov поділився з читачами історією автомобіля, змайстрованого умільцем з Пєнзи ще у 1982 році.

Рецепт створення цього джипа, як і практично всіх саморобок Радянських часів був простий: дістати якмога більше деталей та спробувати об'єднати їх в одне ціле. Зовнішній вигляд саморобки при цьому був питанням другорядним, якщо взагалі хвилював творця.

Кузов цього позашляховика являє собою, переважно, гібрид “Жигулів” та 24-ї “Волги”, з деякими деталями від “Запорожця” та вантажівки “ГАЗ”. Так, у радіаторній решітці неважко впізнати деталь від ВАЗ-2107, передні та задні фари запозичені у “копійки”, а бічні вікна – у “Запорожця”. Також можна розпізнати ручки дверцят: основі – від ГАЗ-24, а на п’ятій дверці – від “Москвіч-408”.

Фото: саморобний позашляховик / Drive2/Alexey Bandolerov

Технічна начинка саморобного джипа теж досить цікава. Під капотом ховається мотор від ВАЗ-2103. Задній міст запозичений у ГАЗ-31029, передній, разом з роздавальною коробкою – у “Ніви”.

Також цікаво: Майже 3000 новеньких BMW та Mini вже чотири роки гниють на парковці аукціону