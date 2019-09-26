Внимательный зритель сможет найти в этой поделке все части разных машин.

Какие джипы выпускали предприятия Советского Союза? Нива, УАЗ и ЛуАЗ – вот и все, о чем могли мечтать люди, которым приходилось жить и работать в условиях бездорожья где-то в отдаленных районах необъятной державы. Но не всех могли удовлетворить шаблонные модели – в таких случаях на помощь приходила выдумка и мастерство.

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Пользователь социальной сети Drive2 под ником Alexey Bandolerov поделился с читателями историей автомобиля, смастеренного умельцем из Пензы еще в 1982 году.

Рецепт создания этого джипа, как и практически всех самоделок Советских времен был прост: достать как можно больше деталей и попытаться объединить их в одно целое. Внешний вид самоделки при этом был вопросом второстепенным, если вообще волновал создателя.

Кузов этого внедорожника представляет собой, преимущественно, гибрид “Жигулей” и 24-й “Волги”, с некоторыми деталями от “Запорожца” и грузовика “ГАЗ”. Так, в радиаторной решетке нетрудно опознать деталь от ВАЗ-2107, передние и задние фары позаимствованы у “копейки”, а боковые окна – у “Запорожца”. Также можно распознать ручки дверцы: основе – от ГАЗ-24, а на пятой дверцы – от “Москвич-408”.

Фото: самодельный внедорожник / Drive2/Alexey Bandolerov

Техническая начинка самодельного джипа тоже довольно интересная. Под капотом скрывается мотор от ВАЗ-2103. Задний мост позаимствован у ГАЗ-31029, передний, вместе с раздаточной коробкой – у “Нивы”.

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