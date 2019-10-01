Проект был выполнен столичной мастерской AutoLife.

Больше всего авторов публикации на портале Carscoops поразило убранство салона "Крузера", который мастера киевского ателье полностью "зашили" сине-красной кожей.

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Авторы проекта говорят, что стремились сделать Land Cruiser 200 менее похожим на "холодильник на колесах". Чтобы придать больше рельефа кузову, тюнеры расширили колесные арки на впечатляющие 100 миллиметров. Вместе с ними внедорожник получил новый обвес по периметру, спойлер на дверцу багажника, дополнительную светодиодную оптику, черную глянцевую решетку радиатора и легкий капот.

Фото: Toyota Land Cruiser 200 от AutoLife / AutoLife

Однако внешне ничего не предвещает того, что ждет зрителя внутри машины. Внутри белого кузова абсолютно все перетянуто натуральной кожей, включая даже потолок. Задний ряд сидений был модифицирован для создания комфортных условий двум пассажирам – вместо стандартного дивана установлены комфортные кресла от длиннобазной BMW 7-серии.

Единственное, что кажется странным, так это название проекта – Magnum. Это имя используется немецким ателье TechArt для Porsche Cayenne. Стоит отметить, что AutoLife является официальным представителем TechArt в Украине.

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