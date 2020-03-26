Усі були виявлені в одному місці. Як автомобілі там опинились – достеменно невідомо.

Серед півдюжини машин, “виловлених” у річці, трапилась і пара перлин: Mazda RX-7 і раритетний Ford Mustang Mach 1.

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Команда дайверів з Портленду вирішила перевірити одну міську легенду. Вона розповідає, що пару десятків років тому одна дівчина втопила в річці вантажівку свого бойфренда, причини її вчинку нахиваються різні, але місце, де це трапилось, цілком конкретне. От його аквалангісти і вирушили обшукати.

Та команда Adventures with Purpose (“Пригоди з ціллю”) виявила на дні річки значно більше, ніж сподівалась. На річковому дні знайшовся автомобіль, що підходив під опис з легенди – пікап Chevrolet. Під час пошуків також були помічені рештки ще двох напіввантажівок тієї ж марки, однак їх діставати з води не мало сенсу.

А от Mazda RX-7 першого покоління (1978–1985 р.в.) та Ford Mustang Mach 1 (1969–1978 р.в.) обережно дістали за допомогою потужних магнітів. Праве переднє колесо японського спорткара має характерно пошкоджений диск без решток покришки – схоже, комусь довелось їхати на пробитих шинах, перед тим, як стрибнути в річку. Кузовні номери автомобілів можуть розказати цікаві історії чи навіть пролити світло на те, як автомобілі опинились на дні ріки.



Звичайно, автомобілі-потопельники мають катастрофічний вигляд і, напевно, такий же технічний стан, та не виключено, що їх можна буде відновити, якщо вартість буде виправдовувати витрати на реставрацію. Mustang діставали з води наступного дня, тому в данному відео його немає.

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