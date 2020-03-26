Все были обнаружены в одном месте. Как автомобили там оказались – неизвестно.

Среди полдюжины машин, “выловленных” в реке, случилась и пара жемчужин: Mazda RX-7 и раритетный Ford Mustang Mach 1.

Также интересно: Двое в масках: видео о том, как угоняют BMW

Команда дайверов из Портленда решила проверить одну городскую легенду. Она рассказывает, что пару десятков лет назад одна девушка утопила в реке грузовик своего бойфренда, причины ее поступка называються разные, но место, где это случилось, вполне конкретное. Вот его аквалангисты и отправились обыскать.

Но команда Adventures with Purpose (“Приключения с целью”) обнаружила на дне реки значительно больше, чем надеялась. На речном дне нашелся автомобиль, подходивший под описание легенды-пикапа Chevrolet. Во время поисков также были замечены останки еще двух полугрузовиков той же марки, однако их доставать из воды не имело смысла.

А вот Mazda RX-7 первого поколения (1978-1985 г. в.) и Ford Mustang Mach 1 (1969-1978 г. в.) осторожно достали с помощью мощных магнитов. Правое переднее колесо японского спорткара имеет характерно поврежденный диск без остатков покрышки – похоже, кому-то пришлось ехать на пробитых шинах, перед тем, как прыгнуть в реку. Кузовные номера автомобилей могут рассказать интересные истории или даже пролить свет на то, как автомобили оказались на дне реки.



Конечно, автомобили-утопленники имеют катастрофический вид, и, наверное, такое же техническое состояние, но не исключено, что их можно будет восстановить, если стоимость будет оправдывать затраты на реставрацию. Mustang доставали из воды на следующий день, поэтому в данном видео его нет.

Смотрите также: Стритрейсеры пользуются случаем для нелегальных уличных гонок на опустевших дорогах