Майже повна відсутність трафіку провокує любителів швидкості та шукачів адреналіну влаштовувати перегони там, де раніше були затори.

Подібні речі, напевно, мають місце в усіх мегаполісах світу, “закритих” на карантин, однак першими бити на сполох почали канадські поліцейські.

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У той час, як міста по всьому світу вимушено “впали у сплячку”, щоб зупинити поширення коронавірусу, схоже, деякі автолюбителі намагаються скористатись пустими вулицями та магістралями для перегонів, особливо в Торонто, Канада.

Narcity повідомляє, що поліція в Торонто лише за вихідні затримала 18 водіїв, що вирішили поганяти порожніми вулицями міста. Усім правопорушникам пред’явлено звинувачення у перевищенні швидкості (129-170 км/год, при дозволених 90), порушенні громадського спокою та карантину.

We’re busy with #TrafficEnforcement around the clock and across #Toronto. @TorontoPolice wants you to know that it’s dangerous, illegal and we won’t accept that behavior on our roads. This weekend 18 drivers lost their driving privileges & their vehicles for 7 days. #visionzero pic.twitter.com/tMUDU5JzjV — TPS Traffic Services (@TrafficServices) March 22, 2020

Порушники будуть змушені сплатити штраф у 2000 канадійських доларів, отримають мінімум шість штрафних балів у персональному реєстрі водія, будуть позбавлені права керування транспортним засобом протягом тижня, а їх автомобілі стільки ж часу проведуть на штрафмайданчику, повідомляє The Drive.

Місцева влада Торонто через соціальні мережі закликає автомобілістів утриматись від подібної поведінки на дорогах. “Ви можете зневажати власне життя, але, будь ласка, подумайте про інших на дорозі”, – йдеться у повідомленні.

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