Почти полное отсутствие трафика провоцирует любителей скорости и искателей адреналина устраивать гонки там, где раньше были пробки.

Подобные вещи, наверное, имеют место во всех мегаполисах мира, “закрытых” на карантин, однако первыми бить тревогу начали канадские полицейские.

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В то время, как города по всему миру вынужденно “впали в спячку”, чтобы остановить распространение коронавируса, похоже, некоторые автолюбители пытаются воспользоваться пустыми улицами и магистралями для гонок, особенно в Торонто, Канада.

Narcity сообщает, что полиция в Торонто только за выходные задержала 18 водителей, что решили погонять по пустым улицам города. Всем правонарушителям предъявлено обвинение в превышении скорости (129-170 км/ч, при разрешенных 90), нарушении общественного спокойствия и карантина.

We’re busy with #TrafficEnforcement around the clock and across #Toronto. @TorontoPolice wants you to know that it’s dangerous, illegal and we won’t accept that behavior on our roads. This weekend 18 drivers lost their driving privileges & their vehicles for 7 days. #visionzero pic.twitter.com/tMUDU5JzjV — TPS Traffic Services (@TrafficServices) March 22, 2020

Нарушители будут вынуждены уплатить штраф в 2000 канадских долларов, получат минимум шесть штрафных баллов в персональном реестре водителя, будут лишены права управления транспортным средством в течение недели, а их автомобили столько же времени проведут на штрафстоянке, сообщает The Drive.

Местные власти Торонто через социальные сети призывает автомобилистов воздержаться от подобного поведения на дорогах. “Вы можете презирать собственную жизнь, но, пожалуйста, подумайте о других на дороге”, – говорится в сообщении.

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