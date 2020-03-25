Голливуд создал множество кинокартин на постапокалиптические сюжеты, однако сегодняшняя реальность выглядит намного страшнее.

Нью-Йорк часто называют "городом, который никогда не спит", но сейчас мегаполис погрузился в дремоту, из-за самоизоляции жителей в связи с коронавирусом.

Читайте также: Павильоны Нью-Йоркского автосалона превратили в госпиталь для больных с коронавируса

Эпидемия COVID-19, которая охватила Соединенные Штаты, больше всего поразила именно Нью-Йорк. Согласно последнему отчету Центра контроля и профилактики заболеваний, в округе зафиксировано более 21 500 случаев заражения коронавирусом, что составляет почти половину зафиксированных случаев заболевания в США. при этом город Нью-Йорк с прилегающими территориями является крупнейшим в стране по количеству жителей. Сейчас город фактически закрыт на карантин.

Видео от YouTube-канала ShiftingLanes демонстрирует, как выглядят обычно оживленные места в Нью-Йорке сегодня. Улицы и дороги, площади, перекрестки, парки, скверы, торгово-развлекательные центры и вокзалы города обычно кишат людьми, а сейчас – почти пустые.

Количество больных коронавирусом по всему миру уже превысило 424 тысячи. Выздоровели – чуть больше 106 тысяч.

Также интересно: Без людей на улицах и машин на дорогах: мегаполиса избавились от смога и мусора (фото)