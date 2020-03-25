Голлівуд створив чимало кінокартин на постапокаліптичні сюжети, однак сьогоднішня реальність виглядає значно страшніше.

Нью-Йорк часто називають “містом, що ніколи не спить”, але зараз мегаполіс занурився у дрімоту, через самоізоляцію жителів у зв’язку з коронавірусом.

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Епідемія COVID-19, яка охопила Сполучені Штати, найбільше вразила саме Нью-Йорк. Згідно з останнім звітом Центру контролю і профілактики захворювань, в окрузі зафіксовано більше 21,5 тисяч випадків зараження коронавірусом, що складає майже половину зафіксованих випадків захворювання у США. при цьому місто Нью-Йорк з прилеглими територіями є найбільшим у країні за кількістю мешканців. Зараз місто, фактично, закрите на карантин.



Відео від YouTube-каналу ShiftingLanes демонструє, як виглядають зазвичай жваві місця в Нью-Йорку сьогодні. Вулиці й дороги, площі, перехрестя, парки, сквери, торгово-розважальні центри і вокзали міста зазвичай кишать людьми, а зараз – майже порожні.

Кількість хворих на коронавірус по всьому світу вже перевищила 424 тисячі. Піцієнтів, що одужали налічується трохи більше 106 тисяч.

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