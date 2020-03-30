"Папа Карло" из Вьетнама не скучает на карантине. Обычные доски в его руках превращаются в миниатюрные скульптуры. Ждем ответа украинских мастеров работы с древесиной.

Для кого-то это видео может стать инструкцией для выполнения подобной работы, для других – очередным вау-роликом из ленты в соцсетях, но в любом случае оно достойно внимания и восьми минут времени.

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На канале Woodworking Art есть несколько видео о деревянных моделях автомобилей. Как указано на самом видео, мастер из последнего сюжета работает во Вьетнаме. Судя по размещению рядом телефонного номера, краснодеревщик готов сделать нечто подобное на заказ. А оценить его подход к работе и вид финального продукта можно на собственные глаза.

Интересно, что процесс изготовления деревянной копии автомобиля очень похож на этапы производства настоящего автомобиля. Сначала мастер изготавливает “подрамник”, далее устанавливает на него вырезанные по выкройкам панели, а в конце добавляет детализированный декор. Наблюдать за такой работой приятно, тем более, что в конце дерево “оживает” в руках мастера, превращаясь на Toyota Land Cruiser 200.

Есть инструмент и свободное время? Хотите и сами попробовать? Здесь будут уместны слова из “Приключений Буратино”: если вы решили выстрогать кого-то из дерева – не наломайте дров.

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