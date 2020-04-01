613 кінських сил проти однієї? Спробуйте передбачити результат.

Скакун – породистий, чистокровний, тренований гравець у поло. І в нього є свій Ludicrous Mode.

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Одна “кінська сила” відповідає електричній потужності у 0,73549875 кВт. Цікаво, що скаковий жеребець може короткочасно розвивати до 11 кВт або 15 кінських сил. Tesla Model S оснащена установкою з віддачею у 451 кВт або 613 кінських сил. Від 0 до 100 км/год електрокар прискорюється за шалені 2,6 секунди.

В обох учасників незвичайних перегонів повний привід і “спортивний характер”. Та якщо кінь призвичаєний до швигдкого бігу та маневрів на траві, то електрокар краще почувається на асфальті. За умовами гонки, суперники повинні були подолати певну дистанцію, розвернутись на 180 градусів і фінішувати на стартовій лінії. Ось тут і крився підступ.

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