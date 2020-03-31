Вибачте за каламбур, але його фотографії одразу ж стали вірусними – розповсюдились соцмережами та стрічками новин.

Уряд Індії оголосив загальнодержавний карантин через пандемію коронавірусу. Один поліцейський знайшов творчий спосіб передати повідомлення громадянам, котрі нехтують самоізоляцією.

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Раджеш Бабу, інспектор поліції в південному місті Ченнаї, одяг спеціально сконструйований шолом з формами COVID-19. Шолом вкритий червоними булавоподібними “променями”, за які новий вірус і отримав свою назву.

“Незважаючи на розпорядження уряду не виходити на вулиці, ми все ще бачимо людей, котрі блукають тут і там без належних захисних засобів”, – каже Раджеш. І переконаний, що його вигляд достатньо переконливий, аби нагадати людям про загрозу.

Фото: індійський поліцейський у шоломі-коронавірусі / Designyoutrust / Reuters/AFP

Одягаючи шолом, Бабу зупиняє людей у ​​машинах чи мотоциклах, особливо коли бачить, що вони не носять маски для обличчя. Він розповідає їм про необхідність соціального дистанціювання та захисного особистого обладнання та закликає їх не виходити на вулицю без поважних причин. “Якщо вийдете – зустрінете мене”, – додає наостанок Раджеш.

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