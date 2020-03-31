Простите за каламбур, но его фотографии сразу же стали вирусными – распространились в соцсетях и лентах новостей.

Правительство Индии объявило общегосударственный карантин из-за пандемии коронавируса. Один полицейский нашел творческий способ передать сообщение гражданам, которыепренебрегают самоизоляцией.

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Раджеш Бабу, инспектор полиции в южном городе Ченнаи, одел специально сконструированный шлем с формами COVID-19. Шлем покрытый красными булавовидными "лучами", за которые новый вирус и получил свое название.

"Несмотря на распоряжение правительства не выходить на улицы, мы все еще видим людей, которые блуждают здесь и там без надлежащих защитных средств", – говорит Раджеш. И убежден, что его вид достаточно убедителен, чтобы напомнить людям об угрозе.

Фото: индийский полицейский в шлеме-коронавирусе / Designyoutrust / Reuters / AFP

Надевая шлем, Бабу останавливает людей на машинах или мотоциклах, особенно когда видит, что они не носят маски для лица. Он рассказывает им о необходимости социального дистанцирования и защитного личного оборудования и призывает их не выходить на улицу без уважительных причин. "Если выйдете – встретите меня", – добавляет напоследок Раджеш.

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