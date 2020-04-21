У зв'язку з пандемією коронавірусу ціни на вживані автівки з США та Європи різко впали.

Про це в розповів керівник відділу продажів компанії АutoAmerica Дмитро Горбачов. "Зараз є чудова можливість придбати автомобіль на 30-50% дешевше, ніж пару місяців назад. Наприклад, дуже популярний автомобіль Toyota Camry 2018 року, в топовій комплектації вчора був куплений для нашого клієнта, всього за 5,7 тисячі доларів - ще 2 місяці тому цінник був 8,5 - 9,5 тисячі".

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Зазначається, що цінники на американських аукціонах пішли вниз приблизно від середини березня. Але можуть бути проблеми з доставкою і реєстрацією. Наразі автівку з США можна придбати на 10-20% нижче, ніж два місяці раніше. Що стосується ЄС, то тут ціни впали на 20-30%. Вони триматимуться доти, поки триває карантин.

"З досвіду минулих криз можна припустити, що зниження цін після закінчення карантину торкнеться сегмента вартістю між 17-30 тисяч доларів. Що стосується авто вартістю до 15 тисяч доларів, то вони або залишаться стабільними, або виростуть", - каже експерт.

Разом з тим, кажуть учасники ринку, цінники в теорії ще можуть повернутися до початкової "докризової" величини. Тільки-но піде спад пандемії, зменшать карантинні заходи і працездатне населення вийде на роботу, налагодиться фінансова обстановка - тоді, найімовірніше, ціни знову зростуть.

Нагадаємо, що зараз в Україні вживані авто неможна перереєструвати на нового власника через те, що Сервісні центри МВС закриті на карантин і реєструють лише нові авто. Вживані авто купують та продають за договором купівлі/продажу, "за дорученням" та "по техпаспорту".

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