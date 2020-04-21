Після серйозного падіння попиту на нові та вживані авто ринок потроху оживає.

Аналітичний центр найбільшого агрегатора об’яв про продаж вживаних та нових авто AUTO.RIA кожного тижня відстежує зміни на автомобільному ринку України в умовах пандемії.

На першому тижні карантину ситуація на авторинку фактично не змінилась порівняо з докарантинним періодом: перегляди вживаних авто збільшились на 4,13%, а кількість проданих автівок виросла на 10,6%. Навіть ринок нових авто показав позитивну динаміку – кількість переглядів збільшилася майже на 8%, а дзвінків в автосалони від покупців стало більше на 54,4%.

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На другий тиждень авторинок відчутно просів: кількість проданих авто з пробігом по Україні скоротилася на 36,31%, а кількість покупців — на 11,99%. Це рекордне падіння протягом всього періоду карантину. При цьому кількість переглядів авто зросла на 15,85%, що свідчить про те, що покупці вдома активно цікавились автомобілями. Також на 3,65% скоротилося число переглядів пропозицій нових авто, а кількість дзвінків в автосалони зросла на 19,35%.

Необхідність бути вдома й надалі привела до того, що кількість переглядів пропозицій про продаж автомобілів на третьому тижні дещо зросла, проте дзвінків продавцям з метою поцікавитися тим чи іншим автомобілем докладніше, стало менше. Зменшилася і кількість проданих автомобілів. Правда, тільки на вторинному ринку. Нових автомобілів, продалось більше, ніж зазвичай.

Дещо зросли середні ціни на бюджетні авто, такі як Daewoo Lanos або ВАЗ-2109. Також трохи більше почали просити власники за ЗАЗ «Сенс» і «класичні» ВАЗ-2104, -05.

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На четвертому тижні ізоляції в Україні спостерігався ріст авторинку — було продано на 5,43% більше авто з пробігом. Так само зросла й кількість покупців — на 4,03%. Ринок стабілізувався, покупці продовжують обирати авто не виходячи з дому.

На 5-му тижні було продано майже на 5% більше авто з пробігом. Водночас покупців стало більше на 1,9%, а переглядів авто на 8,6%. Також виріс інтересів покупців у бік найдешевшого цінового сегмента — 2-3 тисячі доларів. Зазвичай основний масив проданих авто знаходиться в діапазоні 5-8 тисяч доларів США. Найдешевші легковики раніше не користувалися таким високим попитом.

Також виріс ринок нових авто. Кількість покупців збільшилася на 4,4%, кількість переглядів авто на 8,7%, а дзвінків до автосалонів побільшало майже на 10%.

Нагадаємо, що зламалось у Рено Дастер за рік і 90 000 км пробігу.