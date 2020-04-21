После серьезного падения спроса на новые и подержанные авто рынок понемногу оживает.

Аналитический центр крупнейшего агрегатора объявлений о продаже б/у и новых авто AUTO.RIA каждую неделю отслеживает изменения на автомобильном рынке Украины в условиях пандемии.

На первой неделе карантина ситуация на авторынке фактически не изменилась по сравнению с докарантинним периодом: просмотры подержанных авто увеличились на 4,13%, а количество проданных автомобилей выросло на 10,6%. Даже рынок новых авто показал положительную динамику – количество просмотров увеличилось почти на 8%, а звонков в автосалоны от покупателей стало больше на 54,4%.

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На вторую неделю авторынок ощутимо просел: количество проданных авто с пробегом по Украине сократилась на 36,31%, а количество покупателей – на 11,99%. Это рекордное падение в течение всего периода карантина. При этом количество просмотров авто выросло на 15,85%, что свидетельствует о том, что покупатели дома активно интересовались автомобилями. Также на 3,65% сократилось число просмотров предложений новых авто, а количество звонков в автосалоны выросло на 19,35%.

Необходимость быть дома и в дальнейшем привела к тому, что количество просмотров предложений о продаже автомобилей на третьей неделе несколько возросло, однако звонков продавцам с целью поинтересоваться тем или иным автомобилем подробнее стало меньше. Уменьшилось и количество проданных автомобилей. Правда, только на вторичном рынке. Новых автомобилей продалось больше, чем обычно.

Несколько выросли средние цены на бюджетные авто, такие как Daewoo Lanos или ВАЗ-2109. Также немного больше начали просить владельцы за ЗАЗ “Сенс” и “классические” ВАЗ-2104, -05.

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На четвертой неделе изоляции в Украине наблюдался рост авторынка было продано на 5,43% больше авто с пробегом. Также выросло и количество покупателей – на 4,03%. Рынок стабилизировался, покупатели продолжают выбирать авто не выходя из дома.

На 5-й неделе было продано почти на 5% больше авто с пробегом. В то же время покупателей стало больше на 1,9%, а просмотров авто – на 8,6%. Также вырос интерес покупателей в сторону самого дешевого ценового сегмента – 2–3 тысячи долларов. Обычно основной массив проданных авто находится в диапазоне 5–8 тысяч долларов США. Самые дешевые легковушки ранее не пользовались таким высоким спросом.

Также вырос рынок новых авто. Количество покупателей увеличилось на 4,4%, количество просмотров авто на 8,7%, а звонков в автосалоны увеличилось почти на 10%.

Напомним, что сломалось в Рено Дастер за год и 90 тысяч километров пробега