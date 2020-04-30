Tesla обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2020 года, показав устойчивую доходность, в то время, как большинство конкурентов жалуются на падение продаж. Илон Маск называет карантинные ограничения "фашизмом" и призывает правительство "вернуть людям чертову свободу".

Акции компании Tesla растут в цене, электрокары продаются онлайн, а иногда даже в автосалонах, поэтому руководитель компании продолжает критиковать правительство за затяжной карантин. Как всегда, делает он это крайне откровенно, видимо предыдущие судебные иски за сообщения в “Твиттере” совсем ничему его не научили.

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Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, нарушила спрос на автомобили, при этом автопроизводители, включая Tesla, были вынуждены приостановить производство и закрывать заводы.

Спрос на транспортные средства в США в марте снизился на целых 80% в некоторых тяжело пострадавших районах, но некоторые аналитики заявили, что продажи в последние две недели апреля несколько восстановились. Tesla в среду заявила, что ожидает, что производство на заводах автомобилей в Фремонте, Калифорнии и в Шанхае, постепенно увеличится в течение второго квартала. Компания в среду не обновила предыдущий прогноз на поставку полумиллиона транспортных средств до конца 2020 года.

Лишь за день до публикации квартального отчета Tesla, свои результаты обнародовал “динозавр” Ford. “Голубой овал” отчитывается о потерях в 2 миллиарда долларов за первую четверть года и прогнозирует еще минус 5 миллиардов в текущем квартале. В то же время отчет Tesla показывает уже третий подряд прибыльный квартал для компании. Если так будет продолжаться, производитель электрокаров должен выйти из этой ситуации победителем.

Тем не менее, основатель и глава Tesla продолжает критиковать правительство, заявляя что приказ для населения оставаться дома несет “серьезный риск” для бизнеса и “Запретить людям покидать свой дом под угрозой ареста – это фашизм. Это не демократично, это не свобода. Верните людям их проклятую свободу!”

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

С подобными высказываниями и 30 миллионами читателей в Twitter, Илон Маск рискует снова получить судебную повестку.

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