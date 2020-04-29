Аналитический центр онлайн площадки по купле-продаже авто узнал о настроении и решении продавцов б/у авто.

Ранее Аналитический центр AUTO.RIA подводил итоги опроса покупателей автомобилей – как карантинные ограничения повлияли на их решения и возможности. А сейчас рассмотрим результаты следующего опроса, который был адресован продавцам, и сравним ответы одних и вторых.

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По данным исследования, наименьшее количество голосов (4,2%) имеет вариант "Продал такое "корыто", что и сам удивился". Формулировка может и несколько комическое, однако посмотрим, что неделей ранее покупатели сказали: 3,9% сообщили, что срочно купили первый попавшийся недорогой автомобиль. Числа настолько близки, что выглядят правдиво – примерно 4% продаж во время карантина пришлось на самый дешевый сегмент "заменителей маршруток".

"Продали авто без проблем и за хорошую цену" 10,4% продавцов. А сколько покупателей получили в свое распоряжение авто, которое и планировали, а оформление проведут впоследствии, когда сервисные центры МВД возобновят свою работу? Таких было 13%, что снова очень близко.

17,1% продавцам пришлось дать существенную скидку на авто и причиной этого стал именно карантин. Однако лишь 5,2% покупателей ответили, что купили авто выгоднее, чем это можно было сделать до карантина. Поэтому, или покупатели не оценили масштабы скидок, или же продавцы немного лукавят – разрыв в мыслях слишком большой.

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Был еще вариант ответа "Думаю, что скоро продам – моим предложением интересуются довольно часто". В то же время среди покупателей есть 26,5% тех, у кого недостаточно средств для покупки автомобиля.

В ожидании восстановления сервисными центрами МВД регистрации подержанного автотранспорта находится 50,1%. И, что интересно, практически столько же (49,2%) покупателей тоже взяли паузу, пока купленную машину можно будет официально зарегистрировать на себя.