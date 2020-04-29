Аналітичний центр онлайн площадки з купівлі-продажу авто дізнався про настрій і рішення продавців вживаних авто.

Раніше Аналітичний центр AUTO.RIA підводив підсумки опитування покупців автомобілів – як карантинні обмеження вплинули на їх рішення і можливості. А зараз розглянемо результати наступного опитування, яке було адресоване продавцям, і порівняємо відповіді одних і других.

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За даними дослідження, найменшу кількість голосів (4,2%) має варіант "Продав таке "корито", що й сам здивувався". Формулювання може й дещо комічне, однак поглянемо, що тижнем раніше сказали покупці: 3,9% повідомили, що терміново придбали перший-ліпший недорогий автомобіль. Числа настільки близькі, що виглядають правдиво – приблизно 4% продажів під час карантину припало на найдешевший сегмент "замінників маршруток".

"Продали авто без проблем і за хорошу ціну" 10,4% продавців. А скільки покупців отримали у своє розпорядження авто, яке й планували, а оформлення проведуть згодом, коли сервісні центри МВС відновлять свою роботу? Таких було 13%, що знову дуже близько.

17,1% продавцям довелося дати істотну знижку на авто і причиною цього став саме карантин. Однак лише 5,2% покупців відповіли, що купили авто вигідніше, ніж це можна було зробити до карантину. Тому, або покупці не оцінили масштаби знижок, або ж продавці трохи лукавлять – розрив в думках надто великий.

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Був ще варіант відповіді "Думаю, що скоро продам – моєю пропозицією цікавляться досить часто". У той же час серед покупців є 26,5% тих, у кого недостатньо коштів для покупки автомобіля.

В очікуванні відновлення сервісними центрами МВС реєстрації вживаного автотранспорту знаходиться 50,1%. І, що цікаво, практично стільки ж (49,2%) покупців теж взяли паузу, поки куплену машину можна буде офіційно зареєструвати на себе.