Tesla оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2020 року, показавши сталу прибутковість, у той час, як більшість конкурентів бідкаються на падіння продажів. Ілон Маск називає карантинні обмеження "фашизмом" і закликає уряд "повернути людям бісову свободу".

Акції компанії Tesla ростуть в ціні, електрокари продаються онлайн, а подекуди навіть в автосалонах, тож керівник компанії продовжує критикувати уряд за затяжний карантин. Як завжди, робить він це вкрай відверто, мов попередні судові позови за дописи у “Твіттері” зовсім нічому його не навчили.

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Пандемія COVID-19, викликана новим коронавірусом, порушила попит на автомобілі, при цьому автовиробники, включаючи Tesla, були змушені призупинити виробництво і закривати заводи.

Попит на транспортні засоби у США в березні знизився на цілих 80% у деяких важко постраждалих районах, але деякі аналітики заявили, що продажі в останні два тижні квітня дещо відновилися. Tesla в середу заявила, що очікує, що виробництво на заводах автомобілів у Фремонті, Каліфорнії та в Шанхаї, поступово збільшиться протягом другого кварталу. Компанія в середу не оновила попередній прогноз на поставку півмільйона транспортних засобів до кінця 2020 року.

Лише за день до публікації квартального звіту Tesla, свої результати оприлюднив “динозавр” Ford. “Блакитний овал” звітує про втрати у 2 мільярди доларів за першу чверть року і прогнозує ще мінус 5 мільярдів у поточному кварталі. У той же час звіт Tesla показує вже третій поспіль прибутковий квартал для компанії. Якщо так триватиме, виробник електрокарів має всі вийти з цієї ситуації переможцем.

Тим не менш, засновник і голова Tesla продовжує критикувати уряд, заявляючи що наказ для населення залишатися вдома несе “серйозний ризик” для бізнесу і “Заборонити людям покидати свій будинок під загрозою арешту – це фашизм. Це не демократично, це не свобода. Поверніть людям їх кляту свободу!”

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Із подібними та 30 мільйонами читачів у Twitter, Ілон Маск ризикує знову отримати судову повістку.

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