Акції компанії за останні три місяці впали в ціні на 73 відсотки.

Світовий гігант сервісу оренди автомобілів Hertz сильно постраждав, через коронавірус і, за інформацією The Wall Street Journal, знаходиться на межі банкрутства.

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Через пандемію компанія Hertz змушена була відправити частину своїх співробітників у вимушену відпустку, а тепер веде перемовини з кредиторами про зменшення зобов'язань. Якщо Hertz не здійснить платежі до кінця пільгового періоду 4 травня, а певні позикодавці не погоджуються йти назустріч прокатному сервісу, компанія може зазнати значних фінансових збитків, аж до банкрутства.



Генеральний директор Hertz Катрін Марінелло каже, що компанія робить все можливе, аби зберегти фінансові активи та домовитись з кредиторами і уникнути банкрутства. Hertz пвідомляє про борги на суму 17 мільярдів доларів, який включає 3,7 мільярда доларів корпоративних облігацій та позик на 13,4 мільярда доларів для купівлі машин. Намагаючись скоротити витрати, компанія незодавно звільнила близько 10 тисяч співробітників лише у Північній Америці.



Після того, як Hertz оприлюднила цю інформацію, справи на біржі різко погіршились – акції втратили в ціні рекордні 13 відсотків протягом одного дня. Загалом же, за останні три місяці, вартість акцій компанії знизилась на на 73 відсотки.

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