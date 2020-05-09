Разработчиков этого кресла вдохновили системы защиты от взрыва и крепкий череп дятлов.

Компания Frank Stephenson Design, основанная бывшим дизайнером Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo и McLaren, представила свой первый продукт, на разработку которого ушло больше года – технологическое детское автокресло.

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BabyArk подходит для перевозки детей в возрасте от 0 до 4 лет. Оно создано в соответствии с четырьмя основными принципами фирмы Frank Stephenson Design: продукт должен быть лучшим на рынке, технически инновационным, надежным и выполненным в стиле бионики – то есть выглядеть, как творение природы.

Если говорить о последнем пункте, то формы кресла напоминают яйцо. Корпус изготавливается из безопасного пластика методом 3D печати. Каркас кресла сделан из углеродного волокна, которое в некоторых местах проглядывает сквозь прозрачную "кожу" из поликарбоната.

База сиденья имеет запатентованную технологию Spiral, созданную Mobius Protection Systems – фирмой, специализирующейся на баллистической защите военной техники. Два спиральных стержня в основе похожи на спиральную трубку, которая используется для плавного перемещения части оборудования по пути, здесь используются для поглощения ударов. В случае удара сзади или лобового столкновения, спирали в основе позволяют креслу перемещаться вперед или назад, рассеивая переданную энергию удара.

Фото: детское автокресло BabyArk / Frank Stephenson Design

Подставка оснащена датчиками и световыми индикаторами, которые показывают, что кресло установлено и закреплено должным образом. Стивенсон заявил, что тестирование в TASS International, которая является центром тестирования безопасности Siemens в Нидерландах, показало улучшение безопасности головы на 65% и улучшение безопасности шеи на 57% по сравнению с лучшими автомобильными креслами на рынке. Для дополнительной безопасности от аварий, BabyArk оснащен приложением, которое напомнит родителям что ребенок остался в машине.

Стоимость кресла BabyArk пока не называется, однако дешевым оно точно не будет. Поэтому Стивенсон планирует предложить систему трейд-ин, чтобы родители могли обменять кресло на большее, когда ребенок вырастет, с незначительной доплатой. Возвращенные кресла Стивенсон планирует восстанавливать и продавать повторно.

Стивенсон надеется получить сертификацию на кресло BabyArk в 2021 году с последующим стартом продаж до конца года.

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