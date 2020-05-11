Бебі-кар від баварців має величезний спойлер і ліврею гоночного боліда, круті "колісні диски" і працюючі фари.

Баварська марка представила нову колекцію фірмових аксесуарів та техніки BMW Lifestyle 2020 року, яка включає пару функціональних міні-біммерів.

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Дитячий автомобіль BMW M8 GTЕ представляє собою стилізацію під гоночний болід. Іграшковий електрокар прикрашений графікою BMW Motorsport і оснащений такими ж світловими приладами жовтого кольору, як у справжнього боліда. Фари в машинки світяться, а на ходу акустична система транслює реалістичні звуки роботи справжнього “бойового” двигуна.

Крім того, в іграшковому автомобілі відкриваються двері, є MP3-програвач, 12-вольтовий акумулятор, який дозволяє кататись протягом 2 годин з максимальною швидкістю у 4 кілометри на годину. Для повної зарядки електрокару потрібно 8-12 годин.

Вартість іграшки поки не озвучена, однак схожа машинка з формами спорткара BMW i8 коштує в Європі 269 євро.

Фото: техніка з колекції BMW Lifestyle 2020 року / Motor1

Також в новій колекції BMW є біговел для наймолодшої аудиторії, створений у співпраці з фірмою Kartell. Він має стильний кузов з прозорого блакитного акрілу та сталеву раму. Вартість також поки невідома.

Дорослих шанувальників марки BMW нова колекція потішить велосипедом BMW Gravelbike на основі італійського велосипеда 3T Exploro. Він буде доступний у двох кольорах за ціною 5500 євро.

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