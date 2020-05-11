Італійська фірма випустила лише 12 таких велосипедів на чесь 120-річчя Енцо Феррарі. У продажу педальний "Феррарі" з'явився ще два роки тому, але до цього часу тираж ще не розкуплений.

Повністю карбонова рама Ferrari SF01 Limited Edition Giallo Modena важить лише 780 грамів! Це найдешевша “машина” від Ferrari, на якій можна їздити, але коштує велосипед, як справжній автомобіль.

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Замовити SF01 можна у Ferrari Online Store. Вартість – 14 000 євро. За ці гроші покупець отримає один з найлегших велосипедів у світі, у фірмовому жовтому кольорі Giallo Modena, з карбоновою рамою та карбоновими колесами Fulcrum Speed 40C і шинами Pirelli P Zero – тієї ж марки, що і в гоночних автомобілів. Сідло – також карбонове, від Astute, вагою лише 94 грами. Від того ж виробника і карбонове кермо. Трансмісія – Bianchi.

Фото: велосипед Ferrari SF01 Limited Edition Giallo Modena / Ferrari

Велосипед доступний у кількох типорозмірах: 47, 50, 53, 55, 57, 59 та 61. Вага рами у 780 грамів вказана для велосипеда розміру 55. Загальна маса велосипеда з такою рамою – 12 кілограмів.

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