Итальянская фирма выпустила лишь 12 таких велосипедов в честь 120-летия Энцо Феррари. В продаже педальный "Феррари" появился еще два года назад, но до этого времени тираж еще не раскуплен.

Полностью карбоновая рама Ferrari SF01 Limited Edition Giallo Modena весит всего 780 граммов! Это самая дешевая машина от Ferrari, на которой можно ездить, но стоит велосипед, как настоящий автомобиль.

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Заказать SF01 можно в Ferrari Online Store. Стоимость – 14 000 евро. За эти деньги покупатель получит один из самых легких велосипедов в мире, в фирменном желтом цвете Giallo Modena, с карбоновой рамой и карбоновыми колесами Fulcrum Speed 40C и шинами Pirelli P Zero – той же марки, что и у гоночных автомобилей. Седло – также карбоновое, от Astute, весом всего 94 грамма. От того же производителя и карбоновый руль. Трансмиссия – Bianchi.

Фото: велосипед Ferrari SF01 Limited Edition Giallo Modena / Ferrari

Велосипед доступен в нескольких типоразмерах: 47, 50, 53, 55, 57, 59 и 61. Вес рамы в 780 граммов указан для велосипеда размера 55. Общая масса велосипеда с такой рамой – 12 килограммов.

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