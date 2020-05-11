Беби-кар от баварцев имеет огромный спойлер и ливрею гоночного болида, крутые "колесные диски" и работающие фары.

Баварская марка представила новую коллекцию фирменных аксессуаров и техники BMW Lifestyle 2020 года, которая включает пару функциональных мини-биммеров.

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Детский автомобиль BMW M8 GTЕ представляет собой стилизацию под гоночный болид. Игрушечный электрокар украшен графикой BMW Motorsport и оснащен такими же световыми приборами желтого цвета, как у настоящего болида. Фары у машинки светятся, а на ходу акустическая система транслирует реалистичные звуки работы настоящего “боевого” двигателя.

Кроме того, в игрушечном автомобиле открываются двери, есть MP3-проигрыватель, 12-вольтный аккумулятор, который позволяет кататься в течение 2 часов с максимальной скоростью в 4 километра в час. Для полной зарядки электрокару требуется 8-12 часов.

Стоимость игрушки пока не озвучена, однако похожая машинка с формами спорткара BMW i8 стоит в Европе 269 евро.

Фото: техника из коллекции BMW Lifestyle 2020 года / Motor1

Также в новой коллекции BMW есть беговел для самой младшей аудитории, созданный в сотрудничестве с фирмой Kartell. Он имеет стильный кузов из прозрачного голубого акрила и стальную раму. Стоимость тоже пока неизвестна.

Взрослых поклонников марки BMW новая коллекция порадует велосипедом BMW Gravelbike на основе итальянского велосипеда 3T Exploro. Он будет доступен в двух цветах по цене 5500 евро.

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