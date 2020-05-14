Универсал Audi 100 Avant с силовой установкой типа PHEV (плагин-гибрид) был первым прикладным экспериментом немецкого производителя в направлении комбинированных силовых установок. На воплощение разработок в серийной модели понадобилось семь лет.

Audi представила прототип Duo публике на Женевском автосалоне 1990 года. Концепт на базе Audi 100 Avant оснащался никель-кадмиевой батареей и электромотором, который приводил в движение заднюю ось.

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На чистой электроэнергии прототип мог проехать до 40 километров, а электромотор обеспечивал дополнительные 12 сил мощности 134-сильному бензиновому мотору объемом 2,3 литра.

Мало того, что в начале 90-х преимущества электрифицированного транспорта были не очевидны, сами технологии для гибридов требовали доводки. Например, переход из комбинированного в полностью электрический режим в Audi Duo осуществлялся только после остановки автомобиля и перевода трансмиссии в нейтральное положение.

Тем не менее, на Audi Duo разработчики "откатали" систему рекуперативного торможения и возможность использования солнечных панелей на крыше для подзарядки аккумулятора. Было собрано 10 прототипов, один из которых даже поработал в службе такси в родном городе Audi – Ингольштадте.

Первым серийным плагин-гибридом марки стал Audi A4 Avant Duo 1997 года, который совмещал 1,9-литровый дизельный двигатель мощностью 90 л.с. и электромотор на дополнительные 29 л.с. Из-за вдвое вышего ценника, чем у универсалов этой модели, клиенты заказали всего 60 гибридов, вместо пяти сотен, на которые рассчитывал производитель. Поэтому через два года модель исчезла из рейтингов Audi.

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