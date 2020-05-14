Найбільший виробник електрокарів у Китаї та другий за обсягом у світі знайшов шлях для завоювання Старого Світу.

Han EV – влучна назва для машини, котра повинна стати першим китайським електрокаром у Європі. Вона не лише співзвучна зі словом “хан”, а й фактично означає “династія Хань”.

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Чотиридверний електрокар BYD Han EV націлився відібрати покупців у Tesla Model 3 в Європі. Виробник відносить його до преміум-класу, забезпечивши відповідним оснащенням, але збирається продавати за ціною, не дорожче “народної” Model 3 – за 45-55 тисяч євро.

Електрокар отримав кращий з сучасних акумуляторів BYD, так званий Blade Battery. Літій-залізофосфатна батарея показала неймовірний запас міцності: в ході інтенсивних тестів акумулятор згинали, пробивали цвяхами і примусово нагрівали до 300 градусів за Цельсієм. У жодному з тестів акумулятор не загорівся і не вибухнув.

На домашньому ринку Han EV буде доступний з батареями обсягом 65 та 76,8 кіловат-годин, котрі забезпечать запас ходу від 505 до 605 кілометрів. Які комплектації готують для європейських покупців, поки не відомо.

Фото: BYD Han EV / BYD

Базова модель електрокара отримає один електромотор на передній осі потужністю в 222 к.с., проміжна версія матиме такий же мотор, але більший акумулятор, а топова конфігурація передбичає оснащення двома електромоторами з сукупною віддачею у 495 к.с. Така версія Han EV зможе прискорюватись з місці до першої сотні за 3,9 секунди.

Крім того, електричний седан обладнають автопілотом DiPilot з підтримкою зв'язку 5G та системою Intelligent Integrated Brake System від Bosch, котра являє собою електрогідравлічний підсилювач гальм, об'єднаний з системами стабілізації та рекуперації.



Старт продажів BYD Han EV в Китаї призначений на червень цього року. Коли електрокар з’явиться у Європі поки точно не відомо. Раніше передбачалось, що в авангарді BYD в Європі буде електричний кросовер Tang EV600, а першою країною Старого Світу стане Норвегія. Не виключено, що батарейні седан та кросовер дебютують у Європі одночасно.

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