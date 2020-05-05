Експансія планується на нинішній рік, її очолить електричний кросовер Tang EV600.

BYD Auto – найбільший виробник електрокарів у Китаї та другий у світі, після Tesla. Компанія оприлюднила свій стратегічний план з експансії на європейський ринок, яка розпочнеться вже цього року.

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Першим експатом BYD в Європі стане кросовер Tang EV600, який продається в КНР вже протягом року і добре себе зарекомендував. Вдома він пропонується в двох версіях: одномоторна має віддачу у 245 к.с., а виконання з двома електродвигунами має потужність у 490 сил. Літій-іонний акумулятор на 82,8 кВт*год забезпечує кросовер запасом ходу у 500-520 кілометрів на одному заряді. Крім того, на домашньому ринку Tang пропонується з бензиновою та гібридною силовими установками.

Орієнтовна вартість електричного Tang для Європи поки не названа, але у Китаї кросовер доступний за ціною від 40 до 55 тисяч доларів.

Фото: BYD Tang EV600 / BYD

“Норвегія – це найдосконаліший ринок в Європі, коли йдеться про широке впровадження та використання електромобілів, а також про наявність розгалуженої мережі зарядних станцій. Ми уважно оцінимо реакцію ринка на наш продукт, але в довгостроковій перспективі наша мета – розпочати продаж легкових автомобілів і за межами Норвегії”, – сказав керуючий директор BYD Europe Ісбранд Хо.

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