"Мати та малюк в порядку", написав Маск у Твіттері.

Партнерка Ілона Маска – співачка Граймс (Клер Еліза Буше), народила йому хлопчика. Новоявлений татусь поділився радісною звісткою з усім світом.

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Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Спочатку, у відповідь на запитання про стан Граймс та пологи, Маск написав, що все має відбутись за кілька годин, а трохи пізніше повідомив: “Мати та малюк в порядку”. Ще трохи згодом Маск написав, що народився хлопчик і навіть поділився тим, як його вирішили назвати. Хоча останнє – швидше за все жарт.

32-річна канадська співачка Граймс та 48-річний Ілон Маск зустрічаються більше двох років. Новонароджений малюк став шостим спадкоємцем Ілона Маска. Бізнесмен був одружений двічи, перша дружина Жюстін Вілсон народила йому п'ятеро дітей за вісім років шлюбу. З британською актрисою Талулою Райлі Маск одружувався два рази. Свої стосунки з нинішньою партнеркою узаконювати він не поспішає.

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