"Мать и малыш в порядке", - написал Маск в Твиттере.

Партнерша Илона Маска – певица Граймс (Клер Элиза Буше), родила ему мальчика. Новоявленный папа поделился радостным известием со всем миром.

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Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Сначала, в ответ на вопрос о состоянии Граймс и родах, Маск написал, что все должно произойти через несколько часов, а чуть позже сообщил: “Мать и малыш в порядке”. Еще чуть позже Маск написал, что родился мальчик и даже поделился тем, как его решили назвать. Хотя последнее – скорее всего шутка.

32-летняя канадская певица Граймс и 48-летний Илон Маск встречаются больше двух лет. Новорожденный малыш стал шестым наследником Илона Маска. Бизнесмен был женат дважды, первая жена Жюстин Уилсон родила ему пятерых детей за восемь лет брака. На британской актрисе Талулой Райли Маск женился два раза. Свои отношения с нынешней партнершей узаконивать он не спешит.

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