Одна фраза в Твиттере обошлась в 14 миллиардов долларов.

Разговоры – это ерунда. Если говорит не руководитель мультимильярднои компании.

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В очередной раз в своем Твиттере Маск сделал заявление, оказавшее колоссальное влияние на его бизнес. "Стоимость акций Tesla слишком высокая, как на меня", – написал он. Реакция биржи была моментальной: сразу после заявления цена акций Tesla упала с 761,18 до 720,05 доллара. Сейчас стоимость одной акции составляет 701,32 доллара.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Обвал цен на акции в целом снизил рыночную стоимость компании Tesla на 14 миллиардов долларов.

В ответ на это сообщение, Bitcoin написал: "А стоимость биткойнов слишком низкая, как на меня".

Bitcoin price is too low imo — Bitcoin (@Bitcoin) May 1, 2020

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