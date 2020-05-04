Пандемия коронавируса наносит чрезвычайный ущерб отрасли.

Коронавирус нанес огромный ущерб миру, с тех пор, как болезнь начала распространяться в начале этого года. На сегодняшний день в мире зарегистрировано 3,51 млн случаев заражения и более 247 тысяч жертв.

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В условиях жестких ограничений и мер предосторожности, мобильность отсутствует и одна из крупнейших отраслей промышленности, которая понесет убытки в этих условиях, является автомобильная промышленность. Повсеместное закрытие дилерских центров и резкое падение спроса нанесли бизнесу не меньший удар, чем болезнь – человечеству. Небывалая и неслыханная статистика обнародована про автомобильный рынок Индии: в течение месяца в стране не продано ни одного нового автомобиля.

По информации India Business Today, в стране, с объемом рынка в 120 миллиардов долларов, в апреле не было зарегистрировано ни одного нового автомобиля. Общегосударственный карантин в Индии был объявлен в марте,были закрыты все общественные заведения и учреждения, производства. Сегодня в Индии частично снимают предохранительные ограничения, связанные с эпидемией.

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