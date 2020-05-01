Похоже, автомобильная история прошла полный цикл и возвращается к истокам. В начале прошлого века массовые автомобили были электрическими, а кузова к ним создавали независимые мастерские – по такой же схеме планирует работать новый американский автопроизводитель.

Pininfarina, Giugiaro, Zagato, Bertone, Abarth, Ghia, Italdesign, Bizzarrini, Scaglietti, Vignale, Marazzi, Морелли – это самые известные кузовные ателье Италии. В начале прошлого века такие фирмы были чуть ли не в каждой стране мира, некоторые из них даже дожили до наших дней, переквалифицировавшись в тюнинг-ателье и смежный бизнес. Со временем у них может появиться работа, о которой уже давно забыли.

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Когда автомобили начали вытеснять кареты и конные экипажи, компании, которые их строили, приспособились к новым условиям и начали делать кузова для машин. Элегантные, спортивные, дорогие или доступные – решал заказчик, исходя из собственных вкусов, потребностей и возможностей.

Американский стартап Bollinger Motors хочет вернуть историческую практику, в несколько измененном виде. Параллельно с продажей готовых моделей электрического пикапа и внедорожника B1 и B2, компания предложит платформу E-Chassis с двухместной или четырехместной кабиной, которую покупатели смогут дополнительно оснащать по собственному желанию.

Компания проиллюстрировала некоторые из возможных вариантов компоновки для своего шасси. Однако основатель фирмы Роберт Боллинджер утверждает, что возможности у шасси просто безграничны. Сейчас предусмотрены две модификации: с колесной базой в 3018 и 3531 миллиметров. При этом все версии шасси будут оснащены двумя электромоторами с совокупной отдачей в 622 л.с. и 906 Нм, а также аккумулятором на 120 кВт/час. Дополнительно шасси комплектуются гидропневматической подвеской и гидроусилителем руля, АБС и ESP, системой терморегуляции и бортовой зарядкой на 10 кВт.

Фото: шасси Bollinger для настройки под персональные нужды / Bollinger Motors

Производитель обещает вывести шасси на рынок в конце 2021 года. Цены пока не называются, однако шасси должно стоить дешевле полноценного пикапа или джипа, оцененные в 125 000 долларов.

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