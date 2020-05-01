Схоже автомобільна історія пройшла повний цикл і повертається до витоків. На початку минулого століття масові автомобілі були електричними, а кузови до них створювали незалежні майстерні – за такою ж схемою планує працювати новий американський автовиробник.

Pininfarina, Giugiaro, Zagato, Bertone, Abarth, Ghia, Italdesign, Bizzarrini, Scaglietti, Vignale, Marazzi, Morelli – це найвідоміші кузовні ательє Італії. На початку минулого століття такі фірми були чи не в кожній країні світу, деякі з них навіть дожили до наших днів, перекваліфікувавшись у тюнінг-ательє та суміжний бізнес. З часом в них може з’явитись робота, про яку вже давно забули.

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Коли автомобілі почали витісняти карети та кінні екіпажі, компанії, що їх будували, пристосувались до нових умов і почали робити кузови для машин. Елегантні, спортивні, дорогі або доступні – вирішував замовник, виходячи з власних смаків, потреб та можливостей.

Американський стартап Bollinger Motors хоче повернути історичну практику, в дещо зміненому вигляді. Паралельно з продажем готових моделей електричного пікапа та позашляховика B1 і B2, компанія запропонує платформу E-Chassis з двомісною чи чотиримісною кабіною, котру покупці зможуть додатково оснащувати за власним бажанням.

Компанія проілюструвала деякі з можливих варіантів компонування для свого шасі. Однак засновник фірми Роберт Боллінджер стверджує, що можливості у шасі просто безмежні. Наразі передбачено дві модифікації: з колісною базою у 3018 та 3531 міліметрів. При цьому всі версії шасі будуть оснащені двома електромоторами з сукупною віддачею у 622 к.с. та 906 Нм, а також акумулятором на 120 кВт*год. Додатково шасі комплектуються гідропневматичною підвіскою і гідропідсилювачем керма, АБС та ESP, системою терморегуляції і бортовою зарядкою на 10 кВт.

Фото: шасі Bollinger для персоналізації під персональні потреби / Bollinger Motors

Виробник обіцяє вивести шасі на ринок в кінці 2021 року. Ціни поки не називаються, однак шасі повинно коштувати дешевше за повноцінний пікап чи джип, оцінені у 125 000 доларів.

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