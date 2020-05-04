Пандемія коронавірусу завдає надзвичайної шкоди галузі.

Коронавірус завдав величезної шкоди світу, з тих пір, як хвороба почала поширюватися на початку цього року. На сьогоднішній день у світі зареєстровано 3,51 млн випадків зараження і більше 247 тисяч жертв.

Дивіться також: Bollinger продаватиме електрокари у вигляді напівфабрикатів

В умовах жорстких обмежень та запобіжних заходів, мобільність відсутня і однією з найбільших галузей промисловості, зазнає збитків у цих умовах, є автомобільна промисловість. Повсемісне закриття дилерських центрів та різке падіння попиту нанесли бізнесу не меншого удару, ніж хвороба – людству. Небувалу й нечувану статистику оприлюднено про автомобільний ринок Індії: протягом місяця в країні не продано жодного нового автомобіля.

За інформацією India Business Today, у країні, з обсягом ринку у 120 мільярдів доларів, у квітні не було зареєстровано жодного нового автомобіля. Загальнодержавний карантин в Індії був оголошений у березні,були зачинені усі громадські заклади та установи, виробництва. Від сьогодні в Індії частково знімають запобіжні обмеження, пов’язані з епідемією.

Читайте також: Audi e-tron Sportback стане першим автомобілем на віртуальному ярмарку Virtual Market 4