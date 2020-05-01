Німецький виробник називає це "наступним кроком на шляху до діджиталізації бренду".

Соціальний захід, організований японською компанією Hikky, відбудеться вчетверте у 2020 році та обіцяє стати справді глобальним, завдяки тому, що багато компаній зараз переводять свої продажі в онлайн-формат. Майданчик з технологіями віртуальної реальності є кращим місцем для ринкового запуску Audi e-tron Sportback в Японії та за її межами, вважають в Інгольштадті.

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Минулого року віртуальний ярмарок “відвідало” більше 710 000 людей з усього світу. Цього року організатори розраховують на мільйон відвідувачів. Крім Audi, свої експозиції на Virtual Market 4 представлять ще 42 компанії та близько 1400 магазинів.

Audi e-tron Sportback з’явиться на ринку Азії у другій половині цього року, а на рідному європейському ринку дебютує вже у цьому кварталі, одночасно зі стартом продажів у США.

Відвідувачі цифрового ярмарку зможуть не лише побачити другу модель сімейства e-tron, але й поспілкуватись з аватарами спеціалістів фірми, щоб дізнатись більше про функції, дизайн та технології електрокара. Крім того, на “Віртуальному маркеті 4” можна буде провести віртуальний тест-драйв електрокара.

Фото: Audi e-tron Sportback переходить у віртуальний світ / Audi

Ще під час презентації Audi e-tron Sportback наприкінці минулого року, виробник оголосив, що електричний купе-кросовер в Європі коштуватиме від 71 тисячі євро.

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