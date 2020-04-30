Кузовний чемпіонат "Дойче туренваген мастерс" на початку 2000-х відродили Opel та Mercedes-Benz, до них приєдналась Audi, а на початку нового десятиліття і BMW. Тепер "останній стане першим", тому що змагатись баварцям буде просто ні з ким.

Сучасна гоночна серія DTM, Deutsche Tourenwagen Masters, – це чемпіонат Німеччини серед легкових автомобілів, який проводиться з 2000 року. Раніше (1984-1996) він називався трохи інакше – Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Якщо сезон 2021 року відбудеться, він стане монокубком для BMW.

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Відроджена, “Нова DTM” була організована автомобільними виробниками Opel і Mercedes-Benz. Після сезону 2005 року Opel пішов з чемпіонату, але трохи пізніше до участі долучились Audi та BMW. Через якийсь час процес пішов у зворотньому напрямку і німецькі виробники поступово почали відмовлятись від участі в кільцевих гонках.

Audi повідомляє, що таке рішення прийнято, заради можливості зосередитсь на більш перспективних змаганнях: чемпіонату Formula E, а також серіях GT3 і TCR. Примітно, що в останні роки команда Audi показувала в DTM дуже гарні результати і зібрала в свою скарбничку чимало титулів.

“Сьогодні непростий день для автоспорту в Німеччині і по всій Європі. Я глибоко шкодую про рішення Audi вийти з DTM в кінці сезону 2020 року”, – заявив Герхард Бергер, керівник компанії ITR, відповідальної за популяризацію DTM.

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