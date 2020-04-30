Кузовной чемпионат "Дойче туренваген мастерс" в начале 2000-х возродили Opel и Mercedes-Benz, к ним присоединилась Audi, а в начале нового десятилетия и BMW. Теперь "последний станет первым", потому что соревноваться баварцам будет просто не с кем.

Современная гоночная серия DTM, Deutsche Tourenwagen Masters – это чемпионат Германии среди легковых автомобилей, который проводится с 2000 года. Раньше (1984-1996) он назывался несколько иначе – Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Если сезон 2021 года состоится, он станет монокубком для BMW.

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Возрожденная, "Новая DTM" была организована автомобильными производителями Opel и Mercedes-Benz. После сезона 2005 года Opel ушел из чемпионата, но чуть позже к участию присоединились Audi и BMW. Через некоторое время процесс пошел в обратном направлении и немецкие производители постепенно начали отказываться от участия в кольцевых гонках.

Audi сообщает, что такое решение принято, ради возможности сосредоточиться на более перспективных соревнованиях: чемпионате Formula E, а также сериях GT3 и TCR. Примечательно, что в последние годы команда Audi показывала в DTM очень хорошие результаты и собрала в свою копилку немало титулов.

"Сегодня непростой день для автоспорта в Германии и по всей Европе. Я глубоко сожалею о решении Audi выйти из DTM в конце сезона 2020 года", – заявил Герхард Бергер, руководитель компании ITR, ответственной за популяризацию DTM.

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