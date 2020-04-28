Без бензина полноприводный Avant способен проехать до 50 километров.

У гибридного универсала немного уменьшился объем багажника, под полом которого размещена батарея. Зато модель с силовой установкой TFSI e потребляет всего 2 литра топлива на 100 километров пути и способна работать даже “на сухом баке”.

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Технически новинка идентична седану с одноименным силовой установкой – A6 55 TFSI e. Универсал демонстрирует такую же динамику (0-100 км/ч за 5,7 секунды) и максимальную скорость (250 км/ч).

Основой силовой установки служит 2-литровый турбомотор с отдачей в 252 силы. Дополнительный электромотор встроен в корпус семискоростного "робота". Общая производительность комбинации – 367 к.с. и 500 Нм крутящего момента. Предусмотрено три режима движения: полностью электрический EV, автоматический распределение обязанностей между ДВС и электромотором Auto, и режим Hold, в котором преимущество отдается ДВС для экономии энергии в батарее. Полная зарядка батареи от устройства мощностью 7,4 кВт занимает 2,5 часа.

Фото: гибридный Audi A6 Avant 55 TFSI 2020 / Audi

В базовом оснащении Audi A6 Avant 55 TFSI e предлагается уже с пакетом S-line со спортивной подвеской, спортивными креслами и 19-дюймовыми легкосплавными колесами. Также гибридный универсал укомплектован матричными фарами, виртуальной панелью приборов, четырехзонным климат-контролем.

Продажи Audi A6 Avant 55 TFSI e в Европе уже стартовали, цены начинаются от 71 940 евро.

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