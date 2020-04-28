Без бензину повнопривідний Avant здатен проїхати до 50 кілометрів.

У гібридного універсала трохи зменшився обсяг багажника, під підлогою якого розміщена батарея. Зате модель з силовою установкою TFSI e споживає лише 2 літри пального на 100 кілометрів шляху і здатна працювати навіть “на сухому баку”.

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Технічно новинка ідентична седану з одноіменною силовою установкою – A6 55 TFSI e. Універсал демонструє таку ж динаміку (0-100 км/год за 5,7 секунди) та максимальну швидкість (250 км/год).

Основою силової установки служить 2-літровий турбомотор з віддачею у 252 сили. Додатковий електромотор вбудований у корпус семишвидкісного “робота”. Загальна продуктивність комбінації – 367 к.с. та 500 Нм крутного моменту. Передбачено три режими руху: повністю електричний EV, автоматичний розподіл обов’язків між ДВЗ та електромотором Auto, та режим Hold, у якому перевага віддається ДВЗ для економії енергії в батареї. Повна зарядка батареї від пристрою потужністю 7,4 кВт займає 2,5 години.

Фото: гібридний Audi A6 Avant 55 TFSI 2020 / Audi

У базовому оснащенні Audi A6 Avant 55 TFSI e пропонується вже з пакетом S-line, зі спортивною підвіскою, спортивними кріслами і 19-дюймовими легкосплавними колесами. Також гібридний універсал укомплектований матричними фарами, віртуальною панеллю приладів, чотиризонним клімат-контролем.

Продажі Audi A6 Avant 55 TFSI e в Європі вже стартували, ціни починаються від 71 940 євро.

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